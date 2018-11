Giudice sportivo, Vartolo squalificato per tre turni

In giornata è arrivato il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo che rende noti tutti i provvedimenti disciplinari relativi all’ultima giornata di campionato di Eccellenza dove il Casal Barriera si becca una multa di 100 euro “Perchè propri sostenitori nel corso del II tempo lanciavano all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria un fumogeno spento che, tuttavia non colpiva alcuno”. Mentre tra le squalifiche ritroviamo qiella più severa che riguarda il capitano del Cynthia Gabriele Vartolo, fermato dal giudice sportivo per tre gare effettive “Espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro espressione offensiva”. I castellani dovranno fare a meno per un turno anche del portiere Matteo Orlandi. Stesso provvedimento per Giordano Fatarella del Civitavecchia, Giuseppe Pagnani del Sora, Luca Di Minico dell'Astrea e Salvatore Siciliano dell'Insieme Ausonia.

Ultimo aggiornamento: 14 Novembre, 16:29

