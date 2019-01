Giudice Sportivo: tre turni a Sargolini e Mechelli

Nessuno sconto dal giudice sportivo per Rodolfo Morandi e Passo Corese. Per le due formazioni, impegnatoe rispettivamente nel girone B e nel girone C, arriva la squalifica per tre giornate ai danni di Alessio Sargolini e Cristian Mechelli. Per i die giocatori identica sanzione dopo l’espulsione arrivata tra le polemiche e gli insulti alla terna arbitrale nell’ultimo turno. Due turni di stop, invece, per Anselmi del Palocco (girone C), Luziatelli del Santa Maria delle Mole (girone C) e D'Agostini del Pian Due Torri (girone A).

Ultimo aggiornamento: 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA