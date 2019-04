Giudice Sportivo, in serie A fermati 8 giocatori. Assolto Madzukic dopo la prova tv

Assolto Madzukic: non è stato violento il suo gesto durante la partita di sabato contro il Milan. Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 31esima giornata, ha invece squalificato otto giocatori, tutti per un turno: Mattia Bani (Chievo), Stefano Sturaro (Genoa), Marvin Romeo Zeegelaar (Udinese), Milan Badelj (Lazio), Andrea Belotti (Torino), Luca Ceppitelli (Cagliari), Aleksandar Kolarov (Roma), Domenico Maietta (Empoli). Nessun provvedimento, insomma, a carico dell'attaccante della Juventus soggetto a prova tv per la possibile condotta violenta nei confronti di Alessio Romagnoli in Juventus-Milan di sabato scorso. Il giudice Gerardo Mastrandrea ha ritenuto che «il gesto non assume con certezza i connotati della condotta violenta».





© RIPRODUZIONE RISERVATA