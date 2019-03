Un turno di squalifica e multa per Gasperini, stop anche per Immobile e Florenzi

Una giornata di squalifica per il tecnico dell'Atalanta Gianpiero Gasperini, solo un'ammenda (di 15mila euro) con diffida a Gennaro Gattuso che potrà così seguire dalla panchina il derby di Milano domenica sera. Queste le decisioni del giudice sportivo dopo la 27ma giornata di Serie A.



Il romanista Alessandro Florenzi e il laziale Ciro Immobile sono tra gli otto giocatori squalificati, tutti per un turno, dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione agli incontri della 27/a giornata di campionato. Gli altri costretti a fermarsi per la prossima partita sono Bourabia (Sassuolo), Bradaric (Cagliari), Opoku (Udinese), Scozzarella (Parma), Valoti (Spal) e Veretout (Fiorentina).

