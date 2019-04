Due settimane di sosta anche per il Girone B del campionato di Eccellenza. Il ritorno, dopo il week end di Pasqua, vedrà diverse situazioni di classifica in bilico. Prosegue la lotta tra Tor Sapienza e Arce per la vetta della classifica: le due formazioni sono separate da sole due lunghezze. Entrambe, però, dovranno prestare attenzione all'Audace che, attualmente terza, insegue a 2 punti di distanza la seconda forza del campionato.

