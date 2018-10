Ultimo aggiornamento: 17:23

Nel raggruppamento del girone B spicca la sorpresa Morolo al 1° posto in classifica. Nessuno degli addetti ai lavori, prima del via ai giochi, credeva che questa società molto rinnovata, nell'organico e nella guida tecnica, rispetto alla passata annata sportiva potesse ritrovarsi in vetta solitaria dopo 5 giornate. Mirko Granieri, il tecnico, è di certo il maggior esponente di questo miracolo sportivo. Abbandonata la panchina del Ciampino, si è gettato anima e core in questa nuova avventura, riscuotendo consensi a scena aperta per questo inizio folgorante, frutto di sacrifici e competenza che gli vanno unanimemente riconosciuti. Espugnare il terreno dell'ex capolista Lavinio Campoverde è un segnale che forse qualcosa di importante sta rinascendo in Ciociaria. Il Morolo si è imposto, sia pure nelle polemiche per via di alcune espulsioni, con il bel gioco dando un segnale preciso a tutte le pretendenti un posto al sole: il Morolo c'è'.Ma la sorpresa più clamorosa è arrivata dal campo "Le Rose" di Genazzano, dove un manipolo di giovani baldanzosi con indosso la maglia dell'Audace hanno tramortito la regina annunciata del torneo, ovvero il Pomezia. Gli audaci (di fatto oltre che di nome) dell'esordiente mister Marco Di Rocco, che fino ad ora aveva vissuto in stato di crisi di risultati ma non di gioco, si sono avventati sui pometini con una grande vigoria atletica, dando un chiaro segnale di come il "botto" fosse nell'aria. Così, se al primo Marchionni (su rigore) ha risposto Bussi (sempre dal dischetto) al fotofinish il miracolo di Marchionni al fotofinish porta i sarristi stars e stripes in paradiso, 2-1 e Pomezia con il capo chinato per la seconda volta in cinque giornate (terza considerando il ko decretato dal giudice sportivo).Sale anche il Sora, che al Tomei è sospinto da un pubblico di categoria superiore ma che nei singoli calciatori forse manca ancora qualcosina per aspirare al trono. Se a dicembre il club ciociaro sarà nei quartieri alti, allora si potrà inserire i bianconeri el novero delle pretendenti alla scalata in Serie D. Le cronache riportate su giornali e siti, parlano anche di una Cavese sciupona in quel di Ausonia, con un vantaggio numerico in campo che non ha portato i frutti sperati. Il successo è sfumato in vista dell'arrivo, ma l'Ausonia si è battuta con coraggio ed è stata premiata da un pareggio insperato.Revival in casa Ottavia tra mister Pino Porcelli e il presidente del Tor Sapienza Massimo Armeni. Il segno X salva i locali dalla prima sconfitta e così, da buoni amici, c'è stata la divisione della posta. Resta il dato che in campo esterno la squadra gialloverde di mister Anselmi è assai temibile. Il Latina Scalo Sermoneta del tecnico Pelucchini, trova sei punti in tre giorni. Dopo la vittoria a tavolino arrivata venerdì scorso, i nerazzurri hanno vinto anche sul manto in erba naturale del Righetti, regolando con il minimo scarto un baldanzoso Pro Roma, squadra neo promossa partita bene in questo scorcio di stagione. Difficilmente, tuttavia, il Latina reciterà un ruolo di primo piano nel girone.Sorpresa parziale al campo Roma, dove il Grifone Gialloverde si è imposto 2-0 sul coriaceo Virtus Nettuno Lido, team accreditato alla vigilia del torneo di ben altre ambizioni e che invece vive qualche momento di difficoltà. L'accoppiata Zenga-Panicci saprà di certo risollevare le sorti del club, ma di certo è che il cammino si fa arduo. Clamorosa la scoppola casalinga della Boreale, surclassata di gol da una intraprendente Vigor Perconti. Il 6-2 subito dai ragazzi di Bellinati al campo del Don Orione è un campanello d'allarme da non sottovalutare.Deludente il pareggio tra l'Arce e il Colleferro. Il team di mister Campolo (uno dei migliori di questa categoria) sta soffrendo in questa partenza di campionato, mentre Apuzzo sta terminando il work in progress dovuto agli ultimi arrivi del calciomercato. In sostanza, anche la quinta giornata ha sconvolto i pronostici. Dai nomi dei calciatori in rosa sembrava dovessimo assistere ad un testa a testa tra Pomezia e Cavese, ma il campo parla ancora di altre realtà che si affacciano affamate in cerca di gloria. Siamo solo all'inizio, ma le sorprese in questo girone sembrano davvero dietro ogni angolo creando la giusta suspance che regala il gioco del calcio a tutti i livelli.* direttore sportivo