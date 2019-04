Girone B. La lotta salvezza entra nel vivo

Due settimane di sosta anche per il Girone B del campionato di Eccellenza. Il ritorno in campo vedrà anche un'accesa battaglia nelle zone basse della classifica. In questo momento Colleferro e Pro Roma rischiano di retrocedere ma la matematica gli dà ancora qualche speranza. Entrambe non possono più ambire alla salvezza diretta ma possono cercare di disputare i playout. Il Colleferro ha quattro punti di ritardo dai playout, mentre la Pro Roma ne ha cinque ma restano ancora nove punti da assegnare.

Ultimo aggiornamento: 17:48

