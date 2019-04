Girone A. Si accende la lotta tra Nuova Florida e Valle del Tevere

Il Campionato di Eccellenza Lazio (Girone A) tornerà in campo dopo il week end di Pasqua. Ogni partita sarà fondamentale soprattutto per le formazioni di vetta. Prosegue la lotta per la vetta del campionato tra la Nuova Florida, prima in classifca, e Valle del Tevere, secondo. Tra le due formazioni ci sono solo due punti di distanza. Ecco perché le prossime partite sarà fondamentali per entrambe, ma attenzione al Real Monterotondo Scalo che, in questo momento, occupa il terzo posto in classifica a soli tre punti di distanza dal Valle del Tevere.

Ultimo aggiornamento: 17:34

