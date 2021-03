Cristiana Girelli dalla Nazionale a Sanremo: Storie Uniche

Cristiana Girelli suscita emozioni sul campo così come sul palco del Festival di Sanremo. Ospite della seconda puntata della kermesse, l’attaccante della Nazionale Femminile, ha scherzato, ma soprattutto ha focalizzato l’attenzione sul calcio femminile italiano, che ha avuto maggiore popolarità dopo la partecipazione ai Mondiali di Francia 2019. “Con i Mondiali qualcosa è cambiato, abbiamo trasmesso un messaggio socio culturale ben preciso” - ha dichiarato la Girelli – “oggi ci sono due squadre Nazionali da tifare in Italia, non più una sola”.

La sua apparizione ha fatto registrare nonostante l’orario (l’una di notte) 722 conversazioni online, secondo quanto emerso dalla TIM Data Room che analizza il ‘sentiment’ della rete sul Festival, seguendo i trend dei principali social.

Cristiana Girelli con le Azzurre della Nazionale Femminile sono anche le protagoniste di ‘Storie UNICHE di calcio e non solo’, la docuserie trasmessa su TIMVISION, che intreccia le loro vicende personali, di leadership e di aspirazione. Una storia che incarna l’essenza più autentica dello sport. La docuserie coinvolge tutte le dodici squadre della Serie A Femminile TIMVISION. TIMVISION è la casa del calcio femminile, unico broadcaster a trasmettere in diretta tutte le partite della Serie A, di cui è anche naming sponsor.

