Giornata importante per Piscitelli. Oggi in prova con la Cavese

Tutto pronto per Alessandro Piscitelli. Il classe 2000 oggi sosterrà una prova con la Cavese, che milita in Lega Pro cercando di dimostrare quelle che sono le sue qualità tecniche e non. Giocatore abbastanza conosciuto per aver militato con le giovanili di Roma e Lazio, già la scorsa stagione si è aggregato alla prima squadra ricoprendo il ruolo di esterno alto. Nella stagione in svolgimento Piscitelli ha raggiunto una maturità caratteriale importante, per i giovani non è mai facile proiettarsi nel calcio dei grandi, lui per le qualità che ha riesce a farlo in modo molto concreto.

Ultimo aggiornamento: 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA