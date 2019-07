Giornata di firme per l'Anitrella: 3 nuovi acquisti

Al "Liri" quest'anno si usa il bilancino del farmacista e si cura ogni minimo dettaglio. In cattedra, da indiscrezioni raccolte nel mare magnum del calciomercato, siederà il prof. Claudio Nanni e a disposizione dell'allenatore l'Anitrella sta mettendo i migliori talenti possibili per l'università del calcio neroverde: sono ufficiali da poche ore gli acquisti di Giuseppe Pagnani, esperto centrale ex Sora e Monte San Giovanni Campano, Leonardo Dragonetti difensore proveniente dal Casalvieri e del giovane Alex Mastroianni che segue a ruota la strada del compagno di squadra in gialloblù. Il presidente Francesco Traversari e la d.g. Martina Raponi sono parte attivissima della "Next Gen" anitrellana. Le premesse sono delle migliori, c'è entusiasmo e voglia di giocarsela. La Brigata attende di cantare dal primo al novantacinquesimo minuto per questi nuovi ragazzi, pronti a lottare per la maglia.

Ultimo aggiornamento: 20:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA