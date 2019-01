Giorgetti: «Controproducente enfatizzare episodi di violenza»

«Il problema della legittimazione mediatica esiste, in qualche modo si celebra e si esalta un rito che per questo tipo di tifosi violenti che per questo tipo di tifosi violenti diventa un mezzo di autostima e per attrarre delle persone psicologicamente deboli, che vedono così la possibilità di partecipare a fatti che diano loro un riconoscimento». Lo ha detto il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, a Skysport24. «Enfatizzare queste situazioni rischia di essere controproducente», ha aggiunto Giorgetti. © RIPRODUZIONE RISERVATA