E' un gol di Battisti a permettere al Montefiascone di rimanere in Promozione. La formazione di Centaro chiude i giochi nel primo tempo e porta a casa un successo che vale una stagione. Non riesce l'impresa all'Urbetevere che torna quindi in Prima Categoria al termine di una stagione più che

Ultimo aggiornamento: 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA