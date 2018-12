Giochi 2026, Giorgetti: «Gli oneri della sicurezza devono gravare sugli organizzatori»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

»Serve il supporto sotto l'aspetto organizzativo della sicurezza da parte dello Stato. Abbiamo ribadito che gli oneri diretti e indiretti devono gravare sugli organizzatori. Noi vogliamo una candidatura più chiara possibile, anche sui costi e sui ruoli. Sta già facendo seguito un appuntamento tecnico con i ministeri interessati«. Così il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, riferendosi all'incontro svolto in mattinata sulla candidatura olimpica di Milano-Cortina 2026. »L'intenzione del Governo - ha aggiunto Giorgetti alla presentazione del libro 'Il miracolo del Volley' a Palazzo Chigi - è quella che la candidatura sia la migliore possibile«. »Starà a Malagò trovare i voti, noto per tutte le sue qualità relazionali a livello mondiale«, ha quindi concluso Giorgetti, al quale è seguita la replica del presidente del Coni: »Forse - le parole di Malagò - Giorgetti mi sopravvaluta per ottenere questi 44 voti disponibili per vincere. Ci si deve aggiornare su alcuni aspetti tecnici ed è indispensabile aspettare l'11 gennaio per la formulazione del bid«.