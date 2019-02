Roma, quel gol di Mihajlovic che appartiene alla storia

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna che domani sera sarà di scena all’Olimpico contro la Roma, vanta un passato giallorosso che risale all’inizio degli Anni Novanta. Voluto a tutti i costi da Vujadin Boskov, il serbo arrivò nella Capitale nell’estate nel 1992 proveniente dalla Stella Rossa di Belgrado al termine di una trattativa che, per strascichi giudiziari legati al pagamento del cartellino del giocatore, si è protratta ben oltre il giorno del suo addio, nel 1994, per andare alla Sampdoria. Con la maglia della Roma, Mihajlovic ha disputato 69 partite, realizzando 7 reti. E una di queste vale la pena ricordarla perché, ancora oggi, regala al serbo un primato nella storia giallorossa.

Si tratta della rete che Sinisa realizzò in Coppa Italia il 26 agosto del 1992 contro il Taranto allo stadio Olimpico. Vittoria degli uomini di Boskov per 4-1, e Mihajlovic, all’esordio in una gara ufficiale con la maglia della Roma, su calcio di punizione firmò il vantaggio dopo appena 4 minuti di gioco. Ebbene, quel gol è il più veloce in assoluto segnato da un esordiente romanista.

Qualche anno fa, esattamente il 23 ottobre del 2011, l’esordiente Erik Lamela ha segnato il gol più veloce in campionato, dopo 7 minuti di Roma-Palermo 1-0, ma in assoluto la rete al Taranto dell’esordiente Mihajlovic resta sul gradino più alto del podio.

Nella storia della Roma vanno ricordati molti altri esordienti subito in gol. Come, ad esempio, Roberto Pruzzo, 27 agosto 1978 (Roma-Ascoli 2-1, Coppa Italia), il compianto Pedro Manfredini, 6 settembre 1959 (Roma-Cagliari 4-0, Coppa Italia) e, più recentemente, Stephan El Shaarawy, 30 gennaio 2016 (Roma-Frosinone 3-1, Serie A).

Da segnalare che il giovane Filippo Scardina, oggi al Fano, ha segnato dopo 8 minuti dal suo esordio in Champions League, 16 dicembre 2009 (Cska Mosca-Roma 0-3). Un gol indimenticabile, non solo per lui.

Ecco i 56 giocatori della Roma che hanno segnato all'esordio ufficiale

25/09/1927 – Luigi Ziroli – Divisione Nazionale, 1ª gior. di andata: Roma-Livorno 2-0

25/09/1927 – Cesare Augusto Fasanelli – Div. Naz, 1ª gior di andata: Roma-Livorno 2-0

15/07/1928 – Bruno Ricci – Coppa CONI, 12ª gior. del gir. elim.: Roma-Pro Patria 5-1

30/09/1928 – Fulvio Bernardini – Div. Naz., 1ª giornata di andata: Roma-Legnano 4-1

30/09/1928 – Rodolfo Volk – Div. Naz., 1ª giornata di andata: Roma-Legnano 4-1

13/10/1929 – Luigi Ossoinach – Serie A, 2ª giornata di andata: Roma-Cremonese 9-0

18/09/1932 – Elvio Banchero – Serie A, 1ª giornata di andata: Roma-Casale 2-0

08/10/1933 – Ernesto Tomasi – Serie A, 5ª giornata di andata: Roma-Casale 2-0

16/06/1935 – Renato Cattaneo – Coppa dell’Europa Cen, and. ott: Roma-Ferencvaros 3-1

29/09/1935 – Otello Subinaghi – Serie A, 2ª giornata di andata: Genoa-Roma 2-1

09/02/1936 – Dante Di Benedetti – Serie A, 3ª giornata di ritorno: Napoli-Roma 1-2

03/01/1937 – Gastone Prendato – Serie A, 14ª giornata di andata: Roma-Lucchese 3-0

12/09/1937 – Danilo Michelini – Serie A, 1ª giornata di andata: Roma-Fiorentina 4-0

25/09/1938 – Luciano Alghisi – Serie A, 1ª giornata di andata: Roma-Milan 1-0

17/09/1939 – Miguel Angel Pantò – Serie A, 1ª giornata di andata: Roma-Bologna 2-0

17/09/1939 – Antonio Campilongo – Serie A, 1ª giornata di andata: Roma-Bologna 2-0

27/10/1940 – Omero Carmellini – Serie A, 4ª giornata di andata: Roma-Venezia 5-2

19/09/1948 – Mario Tontodonati – Serie A, 1ª giornata di andata: Bologna-Roma 1-2

11/09/1949 – Giancarlo Bacci – Serie A, 1ª giornata di andata: Roma-Pro Patria 2-0

11/09/1949 – Adriano Zecca – Serie A, 1ª giornata di andata: Roma-Pro Patria 2-0

10/09/1950 – Luigi Ganassi – Serie A, 1ª giornata andata: Bologna-Roma 3-1

09/09/1951 – Carlo Galli – Serie B, 1ª giornata di andata Roma-Fanfulla 2-1

14/09/1952 – Helge Bronée – Serie A, 1ª giornata di andata: Triestina-Roma 2-3

13/09/1953 – Alcides Ghiggia – Serie A, 1ª giornata di andata: Roma-Genoa 4-0

29/06/1954 – Istvan Nyers – Mitropa Cup, andata ottavi: Vojvodina-Roma 4-1

18/09/1955 – Dino Da Costa – Serie A, 1ª gior. di andata: Roma-Lane Rossi Vicenza 4-1

30/10/1955 – Adelmo Prenna – Serie A, 7ª giornata di andata: Roma-Juventus 1-1

16/09/1956 – Gunnar Nordahl – Serie A, 1ª giornata di andata: Genoa-Roma 1-1

06/09/1959 – Pedro Manfredini – Coppa Italia, primo turno: Roma-Cagliari 4-0

18/09/1960 – Francisco Ramon Lojacono – Coppa Italia, Sedicesimi: Napoli-Roma 1-2

01/11/1960 – Giampaolo Menichelli – Coppa delle Fiere, ottavi ritorno.: Roma-Union St.Gilloise 4-1

03/10/1962 – Cataldo Di Virgilio – Coppa Italia, sedicesimi: Roma-Catanzaro 3-1

04/11/1962 – John Charles – Serie A, 9ª giornata di andata: Roma-Bologna 3-1

24/09/1967 – Giuliano Taccola – Serie A, 1ª giornata di andata: Inter-Roma 1-1

06/09/1970 – Roberto Vieri – Coppa Italia, 2° turno girone eliminatorio: Roma-Lazio 2-0

11/09/1977 – Guido Ugolotti – Serie A, 1ª giornata di andata: Roma-Torino 2-1

27/08/1978 – Roberto Pruzzo – C. Italia, 1° turno girone eliminatorio: Roma-Ascoli 2-1

18/08/1982 – Maurizio Iorio – Coppa Italia, 1° turno girone eliminatorio: Spal-Roma 0-1

14/04/1983 – Paolo Baldieri – Coppa Italia, ritorno Ottavi di finale: Roma-Avellino 5-3

21/08/1983 – Francesco Vincenzi – Coppa Italia, 1° turno gir. eliminaz: Rimini-Roma 1-3

25/08/1985 – Zbigniew Boniek – C. Italia, 2° turno gir eliminatorio: Roma-Catanzaro 4-1

21/08/1988 – Renato Portaluppi – C. Italia, 1° turno girone eliminatorio: Prato-Roma 1-3

26/08/1992 – Sinisa Mihajlovic – C. Italia, and. 2° turno eliminatorio: Roma-Taranto 4-1

26/08/1992 – Silvano Benedetti – C. Italia, and 2° turno eliminatorio: Roma-Taranto 4-1

27/08/1995 – Marco Branca – Serie A, 1ª giornata andata: Sampdoria-Roma 1-1

09/09/1998 – Gustavo Bartelt – Coppa Italia, sedicesimi andata Chievo Verona-Roma 2-2

14/09/2000 – Walter Samuel – Coppa Uefa, andata 1° turno: Nova Gorica-Roma 1-4

28/09/2000 – Gabriel Omar Batistuta – Coppa Uefa, ritorno 1° turno Roma-Nova Gorica 7-0

14/09/2003 – Christian Chivu – Serie A, 2ª giornata di andata: Roma-Brescia 5-0

14/09/2003 – John Carew – Serie A, 2ª giornata di andata: Roma-Brescia 5-0

28/08/2005 – Shabani Nonda – Serie A, 1ª giornata di andata: Reggina-Roma 0-3

16/12/2009 – Filippo Maria Scardina – Europa League, prima fase: Cska Sofia-Roma 0-3

23/10/2011 – Eric Lamela – Serie A, 8ª giornata di andata: Roma-Palermo 1-0

26/08/2012 – Nico Lopez – Serie A, 1ª giornata di andata: Roma-Catania 2-2

01/09/2013 – Adem Ljajic – Serie A, 2ª giornata di andata: Roma-Hellas Verona 3-0

30/01/2016 – Stephan El Shaarawy – Serie A, 3ª gior. di ritorno: Roma-Frosinone 3-1

