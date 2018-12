© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’aggiornamento delle classifiche relative a “Giovani D Valore”, la speciale iniziativa del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti che incentiva l’impiego dei giovani calciatori oltre la quota prevista da regolamento nel girone G. vede al primo posto il Ladispoli. Sul podio anche Sassari Calcio Latte Dolce e Ostiamare. In fondo alla classifica il Latina, anche le squadre viterbesi, Flaminia e Monterosi sono piazzate male. « Una bella soddisfazione - dice il diesse del Ladispoli Paolo Nista - oltretutto ogni domenica in porta ci piazziamo un giove del 2001 Alessio Salvato che è una scommessa che stiamo vincendo.I giovani impiegati sono tutti provenienti dal nostro settore giovanile»In palio tra tutti i gironi, 450.000 euro che è la somma complessiva messa a disposizione per le squadre più virtuose. Girone G: Ladispoli punti 789, Sassari Calcio Lattedolce 672, Ostiamare 586, Budoni 569 Anzio 563, Lupa Roma 456, Cassino 395, Torres 393, Sff Atletico 371, Aprilia Racing Club 369, Città di Anagni 369, Trastevere 356, Albalonga 322, Avellino 269, Castiadas 194, Monterosi 149, Lanusei 147, Flaminia Civita Castellana 143, Vis Artena 79, Latina 50.