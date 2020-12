Paura per Gigi Riva, cade in casa: trauma facciale ed escoriazioni

Spavento in casa Gigi Riva. Stanotte l'ex bomber Nazionale è caduto nella propria abitazione a Cagliari, nel quartiere di San Benedetto riportando però solo un trauma facciale e alcune escoriazioni. Sul posto è arrivata un'ambulanza, ma Riva ha preferito non recarsi in ospedale per ulteriori controlli quando ha capito di non essersi fatto nulla di grave. Solo tanta paura per i familiari, che hanno subito prestato soccorso aiutati dai medici del 118.

Il presidente onorario ha compiuto 76 anni lo scorso 7 novembre: «Il calcio è stata la mia vita, avevo la testa sul calcio e l’ho sempre seguito con serenità - ha confessato -. È senz’altro valsa la pena, se rinasco vorrei rifare le stesse cose». Riva, oltre a essere ricordato per lo scudetto vinto col Cagliari e per la vittoria agli Europei del 1968, è anche colui che detiene il record di gol segnati con la maglia azzurra: 35.

