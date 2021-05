12 Maggio 2021

di Alberto Mauro e Eleonora Trotta

Un altro addio, stavolta definitivo. Potendo scegliere Gigi Buffon avrebbe optato per un epilogo diverso, ma ormai è ufficiale: la sua avventura alla Juventus si chiuderà a fine stagione, senza fuochi d’artificio e addirittura con il rischio di non qualificarsi in Champions. Quasi una beffa vista la sua ossessione per quella coppa europea rincorsa da sempre e solo sfiorata, con il suo addio non si chiude solo il ciclo dei 9 scudetti consecutivi ma un’epoca. “Ogni inizio ha anche una fine - il suo saluto sui social -. E questa è la fine del mio secondo tempo alla Juve. Una decisione presa, maturata e comunicata già da mesi. Ma non una decisione facile. Perché non è facile tagliare questo cordone, qua dove c’è la mia storia, la mia gioia, le mie lacrime, la mia casa. Ma so che quel momento è arrivato. Non esiste un grazie grande abbastanza. Ho dato tutto. Ho ricevuto di più. Il tempo che verrà è tutto da scrivere. E da vivere. Sempre, fino alla fine”. Ultimo anno complicato per Gigi, con poche soddisfazioni e meno campo del previsto. Stasera sarà titolare contro il Sassuolo, potrebbe essere la sua ultima in A (la 684° in bianconero), prima di giocarsi l’ultimo trofeo da protagonista, la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Uno dei club che ha tentato Gigi qualche mese fa. “Un po’ di proposte le ho già ricevute - le sue parole a bein Sports -, anche per giocare in Champions, se trovo una situazione che mi dà stimoli continuo, altrimenti smetto. Alla Juve siamo arrivati alla fine di un ciclo ed è giusto che uno tolga il disturbo”.

OFFERTA ESTERA

La tentazione di giocare un ultimo anno è quindi ancora molto forte. Del resto, gli estimatori in Italia e all’estero non mancano e presto, da quanto trapela, potrebbe concretizzarsi l’interesse di un’importante società straniera. Intanto, è confermato il sondaggio del Genoa, così come il contatto con il Parma che sogna il romantico ritorno nonostante la retrocessione. Recente invece la chiamata della Fiorentina, società sempre più ambiziosa, impegnata nella costruzione di una squadra in linea con le indicazioni di Gattuso. Scelto da Commisso per la prossima stagione, il tecnico calabrese vuole giocatori esperti e carismatici come Buffon. Ma la proposta del club toscano è stata respinta dal portiere con un ‘no grazie’: alla base del rifiuto i noti motivi ambientali, legati alla rivalità accesa tra la tifoseria viola e quella bianconera. L’obiettivo del 43enne resta così quello di concludere la carriera con la maglia di un club di prima fascia, in grado di restituirgli nuovi stimoli oltre ad una vetrina europea dopo una stagione vissuta da illustre comparsa. In assenza di una proposta convincente, arriverà l’addio al calcio giocato. Con un rimpianto su tutti: la mancata vittoria