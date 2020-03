Giardinetti, Federici: “Mi alleno e non vedo l’ora di riprendere”

Nico Federici ha contribuito enormente ha risollevare le sorti dei biancorossi che, dopo un inizio di stagione assolutamente complicato, hanno iniziato a mettere in fila diversi risultati utili risalendo così la china ed aumentando in maniera esponenziale le possibilità di rimanere nel torneo cadetto. Un'impresa che l'attaccante ha intenzione di portare a compimento quando la situazione legata all'epidemia di Coronavirus potrà dare tempo a tutti di ritornare sui campi "La situazione al momento è critica, ma con tanta pazienza e con il rispetto delle regole sono certo che possiamo uscirne. Come calciatore non la sto vivendo bene, perché è difficile stare lontano dal campo e dalla mia squadra. Abbiamo però la fortuna di avere uno staff preparato ed impeccabile, che è riuscito a farci allenare tramite Skype, dandoci tutte le indicazioni del caso”.

Ultimo aggiornamento: 23:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA