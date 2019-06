© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Giardinetti giocherà ancora in Promozione. La società del presidente Antonio Ranieri (da sempre concentrato su un settore giovanile sempre più di qualità) continuerà ad avere una prima squadra dopo i dubbi su una possibile “non iscrizione” affiorati nei giorni scorsi. Dopo il passaggio di mister Marco Russo (che aveva gestito organizzativamente la prima squadra) all’Atletico Torrenova, ecco che a breve sarà ufficiale il subentro di Marcello Tassi, ex presidente della prima squadra del Certosa reduce dalla vittoria del campionato di Prima categoria.«Sono contento che la prima squadra del Giardinetti possa rimanere in buone mani» ha detto mister Russo, che ha curato in prima persona il “passaggio di consegne” a Tassi. D’altronde, il nuovo arrivato nel Giardinetti ha collaborato col fratello di Russo, quel Massimiliano che ha guidato in panchina il Certosa nel campionato di Prima categoria.Della “vecchia” Promozione del Giardinetti (piazzatasi con un buon quinto posto nel girone B) rimarrà il nome e poco altro: diversi giocatori come Barile, Rossi, Barretta, Di Cicco e Panariello (che era stato tentato anche dal Tivoli) hanno seguito Marco Russo a Torrenova, Federici si è accasato a Palestrina e bisognerà verificare la posizione di altri. A via Ruderi di Torrenova arriveranno diversi ragazzi protagonisti della vittoria del campionato di Prima categoria al Certosa, dove ci sarà allo stesso modo un grande rinnovamento in vista dell’esperienza in Promozione.