Giampaolo sorprende Maran: il Toro vince a Genova e si rilancia

Il Toro si rialza. Prima vittoria per Giampaolo che lascia provvisoriamente al Crotone la maglia nera del campionato scavalcando anche l’Udinese. Tre punti meritati contro un Genoa sfilacciato e pasticcione. Goldaniga e Pellegrini sono, in negativo, i protagonisti delle due reti granata: il primo con un disgraziato retropassaggio di testa (Lukic ringrazia) e il secondo con uno sciagurato intervento ad anticipare Verdi e a depositare alle spalle di Perin. Il Torino gestisce bene il resto della gara e sfiora più volte la terza marcatura: Scamacca salva l’onore del Genoa in pieno recupero.

LA PARTITA - Singo in difesa e Gojak in mediana: le novità proposte da Giampaolo. Maran lascia rifiatare Pandev e offre a Pjaca la chance di esser titolare.

E’ il Torino, spinto anche da ragioni di classifica, a prendere in mano il comando delle operazioni. Avvio vibrante alla ricerca del vantaggio che arriva molto presto grazie a una colossale ingenuità di Goldaniga: il retropassaggio di testa all’indirizzo di Perin, troppo corto, è un assist d’oro per il sinistro vincente di Lukic. Il Genoa reagisce prontamente: il tiro-cross di Pellegrini arriva dalle parti di Scamacca che scarica verso la porta di Sirigu ma Murru salva praticamente sulla riga. Poco dopo la squadra di Maran reclama il penalty per un leggero contatto Bremer-Lerager: Valeri, dopo un minuto abbondante, attende riscontro da Aureliano che lo chiama al VAR per un controllo. Per il fischietto romano non si ravvisano irregolarità.

Sul Grifone si posa anche la sfortuna, al 26’, quando, su un traversone di Belotti, Pellegrini, per anticipare Lukic, deposita, lemme lemme, la sfera nell’angolo sinistro della porta di Perin. Il Genoa si smarrisce rendendosi pericoloso solo con una spettacolare semirovesciata di Rovella.

Maran toglie due dei giocatori più deludenti, Goldaniga e Zajc, inserendo Bani e Pandev. Il Genoa riesce solo a esercitare uno sterile possesso palla, facilmente preda della buona gestione da parte della reparto arretrato granata. Ad andare più vicino alla marcatura, in più di un’occasione, sono gli ospiti: la combinazione Verdi-Belotti con il tiro del Gallo, in corsa, di poco sopra la traversa. Al 72’ il contropiede orchestrato da Linetty, con la soluzione di prima intenzione del neoentrato Bonazzoli . In pieno recupero, al 94’, il secondo gol stagionale di Scamacca su suggerimento di Pandev. Il Genoa accorcia. Giampaolo si arrabbia con l’arbitro a causa di un presunto fallo iniziale ma questa volta, a differenza delle incredibili rimonte subite contro Sassuolo e Lazio, può tirare un sospiro di sollievo.

GENOA-TORINO 1-2

GENOA (4-3-2-1): Perin 6; Ghiglione 5,5, Goldaniga 4,5 (1’ st Bani 6), Zapata, 5,5 Pellegrini 5 (22’ st Criscito 5,5); Lerager 6, Badelj 5,5, Rovella 6,5 (43’ st Destro); Zajc 5 (1’ st Pandev 6), Pjaca 5 (22’ st Parigini 5,5); Scamacca 6,5. Allenatore: Maran 5. In panchina: Paleari, Biraghi, Masiello, Czyborra, Radovanovic Behrami, Melegoni.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu 6; Singo 6,5 (28’ st Vovoda), Bremer 6, Lyanco 6, Murru 6,5 (8’ st Rodriguez); Gojak 6 (8’ st Meite 6,5), Rincon 6,5, Linetty 6 (43’ st Ansaldi); Lukic 7; Verdi 7 (8’ st Bonazzoli 5,5), Belotti 6,5. Allenatore: Giampaolo 6,5. In panchina: Milinkovic-Savic, Rosati, Nkoulou, Buongiorno, Segre, Edera, Vianni.

Arbitro: Valeri di Roma 6

Reti: 10’ pt Lukic, 26’ pt Pellegrini (aut), 49’ st Scamacca

Ammoniti: Gojak, Badelj, Rincon, Rovella, Singo, Lukic.

