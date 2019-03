Sampdoria, Giampaolo: «Con il Sassuolo per recuperare terreno. Defrel si è allenato benissimo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Samp sazia o ancora affamata? Domani pomeriggio, dopo la trasferta in casa del Sassuolo, il verdetto. Giampaolo si aspetta una reazione dopo la sconfitta interna contro l’Atalanta. Non è ancora il momento di abdicare per l’Europa League e la riflessione del tecnico parte proprio da un’analisi, a freddo, della sfida contro gli orobici.“Potevamo pareggiare, lo dicono i dati statistici e le diverse occasioni da rete a nostra disposizione. L’Atalanta ha prevalso negli episodi e la differenza tra noi e loro è tutta nella maturità acquisita durante le sfide in Europa League. Noi cerchiamo quella sicurezza durante la partite e non sempre arriva”. La sanzione di una giornata a Gasperini. “Ha pagato lo stato d’animo, tutte le volte che viene a Genova è preso di mira. Ha pagato quel che il giudice riteneva fosse giusto pagare”. Quattro punti in meno rispetto al girone d’andata. “Ce ne sono ancora 33 in palio, possiamo recuperare ma dobbiamo giocare con massima autostima e consapevolezza dei nostri mezzi”.Samp incerottata, a Reggio Emilia mancherà chi è in grado di dare profondità alle azioni. “Non disporrò di Ramirez e Saponara, li sostituirò con Defrel o Praet. Gregoire e l’incidente? Il mio compito non è quello di fare il guardiano. Certamente c’è un danno di immagine per lui e la società ma questa settimana, si è allenato benissimo ed è motivato. Non si portato dietro nessuna scoria sul campo”. Giampaolo potrà nuovamente schierare Sala.Due sconfitte nelle ultime due stagioni in casa del Sassuolo. Due stop guarda caso decisivi per porre fine alla cavalcata Europa League. “Ha importanti qualità tecniche e giocatori forti. Stimo il loro allenatore per la capacità di sviluppare un’idea di calcio ambiziosa. Non sono inferiori a noi anche se non hanno un attaccante da 20 gol”.