Sampdoria, Giampaolo: «Non mi fido della Roma, giocheremo con orgoglio»

Ultimo aggiornamento: 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giampaolo non si fida dell’altalenante Roma. La Sampdoria, a una settimana dal derby, completa domani il tour de force europeo. Sfida cruciale dopo la vittoria contro il Milan e la sconfitta contro il Torino. Battere Ranieri significherebbe aggancio in classifica e ulteriori motivazioni per affrontare i turni successivi.“Siamo passati dalla partita più intensa a quella meno intensa. Mercoledì sera, non avevamo né gamba né la mentalità adeguata. Peccato aver subito gol mentre eravamo in inferiorità numerica ma gli alibi non ci appartengono – afferma Giampaolo – Dobbiamo affrontare a Roma e le successive partite con lo spirito giusto: giocare deve esser una gioia per noi perché siamo a soli 3 punti da loro”.Il momento incerto dei giallorossi non tranquillizza il tecnico della Sampdoria. “Hanno tanta qualità, dovremo esprimere il massimo delle nostre forze per fare nostra una gara molto significativa per noi”. Mancherà ancora qualche pedina. “Conto di recuperare quanto prima Caprari, Barreto ed Ekdal. Domani Defrel sarà certamente in campo, l’ho lasciato fuori a Torino a causa delle tante energie spese nelle partite precedenti. Gabbiadini lavora bene, credo debba completare il suo percorso di crescita. E’ umile e in questa squadra ha ancora margini di miglioramento. Da Vieira pretendo di più, non deve aver pause ma esser un catalizzatore a centrocampo, anche se ha personalità”