Sampdoria, Giampaolo: «Milan con grandi qualità, noi bene mentalmente»

Partita fondamentale per gli obiettivi stagionali della Sampdoria. Una vittoria contro il Milan avrebbe un valore importantissimo in chiave Europa League, una sconfitta significherebbe riporre quasi definitivamente ogni sogno nel cassetto. Quel sogno riacceso dalla roboante affermazione in casa del Sassuolo e dagli inaspettati, concomitanti, rallentamenti casalinghi di Atalanta e Torino contro squadre in lotta per la retrocessione.A Giampaolo il Milan piace molto. “Ha notevoli qualità, sia nei calciatori sia nel gioco. Da molto tempo non perdere fuori casa e lotterà per la Champions League sino all’ultima giornata – afferma il tecnico della Samp – Due mesi fa, in Coppa Italia, disputammo una grande partita e solo il risultato ci fu sfavorevole: sarei felice di ripetere quella gara. Posta alta per entrambi e noi mentalmente stiamo bene”.L’arma principale della Sampdoria è rappresentata dai gol di Quagliarella. “Attorno a lui, grazie a quanto sta facendo, si sta creando un clima di grande entusiasmo: lo stesso che in passato accompagnava giocatori del calibro di Totti o Del Piero”. Giampaolo conta molto anche su Defrel. “Alla lunga le sua capacità possono fare la differenza, sapevamo che veniva da un anno caratterizzato da discontinuità. C’è lui, c’è Gabbiadini e, per questo finale di stagione, aspetto anche il ritorno di Caprari”.Nessuna anticipazione sulla formazione. “Tre punte? Gioca chi sta meglio dal punto di vista fisico. Dobbiamo affrontare 95 minuti di gran livello. Per il centrocampo, se non recupererà Ekdal al suo posto potrebbe giocare Praet”.