Milan, Giampaolo: «Siamo ambiziosi, vogliamo giocare bene e vincere»

Ultimo aggiornamento: 14:41

Primo derby a Milano per Marco Giampaolo, che ha sì conquistato sei punti su nove, ma c'è ancora qualcosa da migliorare sul piano del gioco. In via Aldo Rossi sperano già a partire dal derby contro l'Inter di domani sera: «La nostra ambizione è giocare bene e vincere», assicura il tecnico rossonero.«È una gara importante, il derby è sempre una gara a sé. Ho vissuto quello di Genova, so cosa significa un derby. Ambisco a giocare tante partite come queste».. «La nostra ambizione è giocare bene e vincere. È sempre stata la mia ambizione. Le vittorie ti aiutano ad andare avanti, per me bisogna vincere e convincere. Lavoriamo per questo».«Io preferisco giocatori concentrati e vogliosi. I nervosismi non mi interessano, soprattutto in certe partite. Serve serenità e tranquillità».«Rispetto alle gare precedenti ha trovato una squadra che le ha dato più fastidio. Se sono favoriti loro? Non lo so, non si possono fare pronostici».« L'Inter è una squadra chiara e definita, fa le cose con ripetitività. Servirà fare un grande lavoro collettivo».«Lo conosco bene. All’Inter sta riproponendo il calcio del primo Conte. Se è la partita per svoltare? Può esserlo ogni gara, ma non è un crocevia per nessuno».«Nessun confronto, solo una chiacchierata. Poi voi giornalisti tendente a esagerare».«Ci sono tanti uomini spogliatoio. Chi è arrivato, deve capire questo ambiente. Gli altri lo conoscono già e sono tutti leader. Gigio è uno di questi».«Non è arrivato? Non ho nessun rimpianto».