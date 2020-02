Getafe, la rivelazione della Liga pronta a sfidare l'Inter

Ultimo aggiornamento: 14:48

A un solo punto dal terzo posto, da, e fresco mattatore dell'nei sedicesimi, squadra che l'anno scorso si era spinta fino alla semifinale di, eliminando tra l'altro la, una delle favorite. Questo è il, prossimo avversario dell'Inter in(andata il 12 marzo a San Siro, ritorno una settimana dopo, il 19 marzo in Spagna). Sono considerati la squadra più fallosa d'Europa ed è quella che è appena finita nella bufera sui social per le troppe, così definite dagli utenti imbufaliti, "sceneggiate" nel match contro l'per perdere tempo. La sconfitta per 2-1 ad Amsterdam è stata infatti indolore in virtù del 2-0 ottenuto all'andata.Così, direttore generale del Getafe: «Questa è la prima volta che affronto i nerazzurri, le altre italiane le ho affrontate tutte praticamente. L'Inter è una squadra molto forte, tra le più importanti d'Europa e lo sta dimostrando. Sta facendo bene in Serie A, sta lottando per lo scudetto. Sarà difficile per noi, ma sarà un'esperienza bella. Troverà una squadra che lotta per la Champions, con umiltà e lavoro. L'Ajax? Tutte le partite sono dure, noi giochiamo in maniera particolare. Conosco l'Inter e la sua rosa, ci metterà in difficoltà. Noi avremo qualcosa da dire in questo doppio confronto, ci batteremo». Il tecnico del Getafe è: è una squadra difficile da affrontare per chiunque, con le marcature asfissianti. Gioca con il 4-4-2. Le sorti della difesa sono affidate a, mentre a centrocampoè l'uomo d'ordine e di rottura. In attaccosi dividono il reparto offensivo, conpronti ad entrare dalla panchina. Ora sarà l'Inter ad affrontare la rivelazione della Liga.