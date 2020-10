La Germania torna indietro: stadi a porte chiuse per tutto novembre

I tifosi non potranno assistere alle partite di calcio della Bundesliga durante il mese di novembre. Lo hanno detto oggi alla dpa fonti presenti in una riunione delle autorità federali e regionali del paese per fermare l'ondata di casi di coronavirus. La Germania prevede di chiudere tutte le strutture culturali e ricreative, inclusi tutti gli stadi e le sedi che ospitano eventi sportivi professionistici. La misura fa parte di una serie di restrizioni radicali che entreranno in vigore lunedì. Dopo la prima pausa di marzo, la Lega calcio tedesca (DFL) e la Federcalcio tedesca (DFB) hanno organizzato la ripresa della stagione di prima e seconda divisione attraverso un sofisticato concetto di protocolli, inizialmente davanti a tribune vuote. Per la stagione in corso, la DFL ha ricevuto il via libera dalle autorità per poter occupare almeno fino al 20 percento della capacità totale degli stadi con gli spettatori. Tuttavia, le autorità locali avevano ancora il diritto di ridurre il numero di spettatori o addirittura di escluderli. Ciò è accaduto di recente in molti luoghi dopo il forte aumento del numero di infezioni. La situazione della pandemia ha già costretto le autorità questo fine settimana a ridurre il numero di spettatori o vietare direttamente la loro presenza nelle partite di entrambi i campionati. Ridurre a zero il numero di spettatori porterà i campionati sportivi di squadre professionistiche di basket, pallamano, hockey su ghiaccio o pallavolo in particolare a problemi esistenziali. «La situazione è tesa», ha ammonito martedì il manager del campionato di pallamano Frank Bohmann

© RIPRODUZIONE RISERVATA