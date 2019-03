Amichevoli, stenta la nuova Germania di Loew: 1-1 contro la Serbia

Non benissimo la Germania di Loew. La nuova era senza in big storici comincia con un pari, contro la Serbia, 1-1, nell'amichevole disputata a Wolfsburg. Dopo un 2018 da dimenticare, tra flop a Mondiali e l'immediata retrocessione nell'esordiente Nations League, la nazionale guidata da Joachim Loew non ha mostrato grandi segni di ripresa nonostante il cambio di rotta generazionale che ha escluso giocatori come Mueller, Boateng e Hummels. I tedeschi hanno subito quasi subito, al 12', la rete del serbo Jovic ed è passato più di un tempo prima che il nuovo entrato Goretzka pareggiasse al 24' della ripresa.





