Germania, il Borussia non si ferma: perde il Bayern

Prove tecniche di fuga nella Bundesliga, ma la notizia che fa scalpore riguarda il nome della squadra protagonista dell'allungo in classifica: dopo diverse stagioni non è il Bayern Monaco, ma il Borussia Dortmund che, con la vittoria di stasera per 3-2 in casa proprio sui bavaresi, è salito a 27 punti, firmando un +4 sul Borussia Moenchengladbach e un +7 sui campioni di Germania in carica. Il Bayern del croato Niko Kovac era passato in vantaggio con Robert Lewandowski al 26', ma è stato raggiunta al 4' st da Marco Reus. Lewandowski ha riportato avanti il Bayern al 7', ma ancora Reus (22') ha siglato il pareggio. Al 28' il solito spagnolo Paco Alcacer - servito da Witsel - ha regalato il successo ai gialloneri. Nel pomeriggio il Moenchengladbach era passato (3-1) sul campo del Werder Brema, grazie a una tripletta di Plea (39' pt, 3' e 7' st). Inutile la rete al 14' st dei padroni di casa firmata da Sahin, su passaggio di Augustinsson. Domani il Bayern, può essere scavalcato al terzo posto dal Lipsia, che sarà in campo alle 15,30 per affrontare in casa il Bayer Leverkusen.