Bundesliga, il Borussia Dortmund vince e allunga sul Bayern

Il Borussia Dortmund allunga a +4 sui rivali del Bayern Monaco, vincendo sul campo del Wolfsburg per 1-0 grazie a una rete dopo 27' di gioco di Marco Reus, su assist di Delaney. I bavaresi vengono fermati in casa sull'1-1 dal Friburgo, dopo avere trovato il vantaggio al 35' della ripresa con Gnabry. Il pari arriva al 44' con Holer, servito da Gunter. In classifica il Borussia Dortmund è primo con 24 punti, mentre il Bayern Monaco ne ha 20, nell'attesa che scendano in campo Werder Brema (domani alle 18, a Magonza) e Borussia Moenchengladbach (sempre domani, ma alle 15,30, in casa contro il Fortuna Duesseldorf), entrambe ferme a 17 lunghezze, come l'Eintracht Francoforte che ha giocato - e vinto - ieri sera (3-0) a Stoccarda.