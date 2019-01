Germania, Borussia Dortmund non stop: cinquina all'Hannover

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Borussia Dortmund avanti tutta, e a suon di gol, nella 19/a giornata della Bundesliga. La squadra allenata da Lucien Favre ha letteralmente spazzato via, con un perentorio 5-1, l'Hannover '96, salendo a quota 48 punti in classifica e, nell'attesa che scenda in campo il Bayern Monaco (domani alle 15,30, in casa contro lo Stoccarda), facendo registrare un +9 sui campioni di Germania in carica, fermi a 39. Di Hakimi al 24' del primo tempo, Reus al 15', Goetze al 17', Guerreiro al 22' e Witsel al 46' della ripresa i gol dei gialloneri che hanno reso inutile il punto di Bakalorz, che ha battuto il portiere Burki al 41' della ripresa. Ha vinto anche l'altro Borussia, il Moenchengladbach, che ha superato in casa per 2-0 l'Augusta, agganciando il Bayern Monaco al secondo posto: di Wendt al 33' e di Hermannn al 45' della ripresa i gol che hanno deciso il match del Borussia Park. Domani, oltre al Bayern, in campo anche Fortuna Duesseldorf contro Lipsia.