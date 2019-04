Dalla Germania: il Bayern Monaco piomba su Zaniolo. Pronti 50 milioni e un contratto da top player

Ultimo aggiornamento: 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicolòfa gola a mezza Europa, il papà poco più di una settimana fa ha confermato che diversi club blasonati sarebbero interessati a ingaggiarlo. Non solo Real Madrid e Juventus, ma anche ilche secondo il quotidiano Bild avrebbe messo gli occhi sul centrocampista. «Stiamo ringiovanendo la squadra. Sarà il più grande programma di investimenti che ha fatto il Bayern», ha detto il presidente del Bayern Uli Hoeness. Il club tedesco è disposto a spenderee non avrebbe problemi a superare l’ingaggio diche Pallotta gli ha promesso, a fine aprile il procuratore Claudio Vigorelli incontrerà il ds ad interim Massara per mettere nero su bianco per un rinnovo che arriverà a fine giugno. Intanto, però, le cose potrebbero cambiare perché se la Roma non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League avrà necessità di vendere per rispettare i parametri del FPP e Nicolò rappresenterebbe un’ottima plusvalenza. La squadra allenata da Niko Kovac sta cercando un erede die lo avrebbe individuato proprio in Zaniolo che, secondo Bild, preferirebbe il club tedesco rispetto al Real perché il posto ideale per crescere a livello internazionale.