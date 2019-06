Germania fa pari con l'Austria e va in semifinale, vince la Danimarca ma l'Italia è ancora in gioco

La Germania si è qualificata per le semifinali degli Europei Under 21. La formazione tedesca, nell'ultimo incontro del gruppo B ha pareggiato 1-1 con l'Austria chiudendo il girone al primo posto con sette punti. Germania in vantaggio al 14' del primo tempo con Waldschmidt. Il pareggio austriaco arriva al 24' del primo tempo realizzato da Danso su rigore.



Vittoria della Danimarca, per 2-0 (gol di Jacob Bruun Larsen e di Jacob Rasmussen ), contrro la Serbia. Un risultato che per ora non condanna l'Italia di Di Biagio, in attesa della sfida di domani tra Francia e Romania.





© RIPRODUZIONE RISERVATA