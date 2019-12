Roma, l'avversaria: pescato il Gent. Totti nel 2009 segnò 5 gol

L’urna di Nyon è stata clemente con la Roma negandole squadre del calibro di Manchester United, Arsenal e Siviglia e scegliendo per i sedici di finale il Kaa Gent, formazione belga con sede a Gand a meno di 60 chilometri da Bruxelles. I De Buffalo's (i bufali), soprannome nato dopo la visita di Buffalo Bill alla squadra nei primi anni del ‘900, militano in Jupiler Pro League dove sono terzi a 35 punti con Charleroi e Standard Liegi dietro Anversa (37) e Club Brugge (45) e giocano alla Ghelamco Arena di Gand, impianto da 20 mila posti inaugurato nel 2013.

Il Gent ha affrontato solo una squadra italiana nella sua storia ed era la Roma. L’incontro risale al 2009 quando il 30 luglio i giallorossi vinsero i preliminari di Europa League 3-1 con doppietta di Totti e gol di Vucinic. Il ritorno finì in goleada con un sonoro 7-1 grazie alla tripletta di Totti, la doppietta di De Rossi e reti di Menez e Okaka. Tra i calciatori più importanti ci sono Jonathan David con passaporto canadese classe 2000, ha giocato in questa stagione 2212 minuti segnando 13 gol in 28 partite e Roman Yaremchuk ucraino classe ’95 con all’attivo 28 presenze e 17 gol. La giovane età si abbina con l’esperienza di Depoitre 31 anni che in carriera ha militato nel Porto e in Championship. A centrocampo gioca Owusu mediano di 22 anni dalle buone prospettive. Il Gent allenato dal danese Thorup (ct della Danimarca U21 dal 2013 al 2016) ha vinto il girone I di Europa League con 12 punti con 3 vittorie e 3 pareggi senza mai perdere e segnando ben 11 reti. Nel 2016, invece, ha centro la prima storica qualificazione in Champions League grazie alla rivoluzione del presidente De Witte.



