Genoa, visite mediche per Sanabria: «Felice di tornare»

Inizia la nuova avventura col Genoa di Antonio Sanabria. L'attaccante paraguaiano, scelto dal club ligure per sostituire Krzysztof Piatek dopo la cessione del polacco al Milan, è atterrato questa mattina all'aeroporto di Milano Malpensa ed è pronto a sostenere le visite mediche con i rossoblù. Sanabria arriva al Genoa con la formula del prestito di 18 mesi e diritto di riscatto fissato a 20 milioni. L'attaccante era approdato 18enne in Italia nel 2014 e dopo poche apparizioni con le maglie di Sassuolo e Roma si è trasferito in Spagna. Nella Liga è andata decisamente meglio: 11 reti in 30 partite con lo Sporting Gijon, 19 centri in 64 presenze con il Betis. «Sono felice di essere tornato in Italia - le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo l'atterraggio - sono pronto per questa nuova avventura: ho molta voglia di conoscere i miei compagni e di cominciare questa nuova tappa. Genova può essere la piazza giusta per essere protagonista in A? Credo di sì, sono in una squadra molto forte, una società storica, spero di fare bene qui».

