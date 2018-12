Genoa, una petizione per un gol a Piatek contro l'Atalanta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sta decollando la petizione lanciata dal portale PianetaGenoa1893 «Restituiamo il gol a Piatek», lanciata dopo che la Lega Calcio ha deciso di definire autorete di Toloi una conclusione del centravanti polacco nella gara contro l'Atalanta. La petizione ha raggiunto 1800 firme, molte delle quali arrivano dalla Polonia. A far impennare il numero dei firmatari due episodi dell'ultima giornata di campionato: il gol assegnato a Duncan su conclusione deviata da Palomino, in Sassuolo-Atalanta, è la rete di Petagna su conclusione corretta da Romagnoli in Milan-Spal. «Le linee guida della Lega parlano chiaro - dicono da PianetaGenoa -: non sono considerati autogol i tiri nello specchio della porta che vengono deviati da un difensore. È esattamente quello che è successo a Piatek, ma anche a Duncan e a Petagna». La punta polacca è rimasto deluso dalle ultime decisioni della Lega Calcio ed ha confidato ad amici la sua amarezza perché con queste scelte ha perso il trono dei capocannonieri ora di Cristiano Ronaldo con 14 gol, mentre Piatek ne ha 13.