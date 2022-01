Genoa-Spezia 0-1, decide Bastoni. Rossoblù sempre più disperati

Brutto scivolone per il Genoa, sempre più invischiato nella zona retrocessione. Lo Spezia vince meritatamente grazie a Bastoni (18’) contro una squadra disastrosa in ogni reparto, totalmente priva di mordente e incapace di reagire. Finisce 1-0 al Ferraris per gli Aquilotti ma la sconfitta per il Grifone avrebbe potuto assumere le proporzioni della disfatta se Verde e compagni non avessero fallito, soprattutto nel primo tempo, numerose occasioni per il raddoppio. Shevchenko, oggi assente perché ancora alle prese con il Covid-19, vede allontanarsi la diretta concorrente Spezia, ora sopra di 7 punti (con scontri diretti a favore), e anche il quart’ultimo posto, ora occupato dal Venezia, rimane comunque lontano.

LA PARTITA Genoa senza Criscito e Rovella, con il ritorno dello squalificato Sturaro e l’esordio di Ostigard in difesa. Tre assenze importanti per lo Spezia (Agudelo, Colley, Leo Sena), con chiavi dell’attacco affidate a Manaj e Verde.

E’ lo Spezia a prender in mano il comando delle operazioni. Ordinata, attento a chiuder bene ogni spazio e far circolare il pallone in maniera efficace. Su queste basi, al 14’, arriva il vantaggio: Verde si sposta a sinistra, su suggerimento di Maggiore, e mette al centro per Bastoni che, con un rasoterra di prima intenzione, infila la sfera nell’angolo sinistro della porta di Sirigu. Il Genoa fatica tremendamente a riorganizzarsi, l’assenza di un regista (Rovella) si fa oltre modo sentire. La squadra di Thiago Motta fa ancora valere la fluidità della sua manovrà al 24’ quando Maggiore e Verde hanno la ghiotta chance per raddoppiare ma Sirigu riesce in entrambi casi a respingere, la seconda volta con Vasquez a spazzare via quasi dalla linea di porta. Altri dieci giri di lancette e gli ospiti sfiorano ancora una volta la marcatura con Manaj in acrobazia.



Il Genoa? Destro è nervoso e mal rifornito, chiuso comunque nella morsa della difesa bianconera. Ekuban invisivile. Dall’altra parte, continuano ad aprirsi voragini soprattutto a destra dove a presidiare sono Ostigard e Cambiaso: Verde, al 40’, potrebbe fare ancora due passi prima di concludere ma preferisce provare a coglier Sirigu di sorpresa non inquadrando però lo specchio della porta.



Sheva cambia volto al Genoa nel secondo tempo con tre cambi. Dentro Pandev, Hefti e Rovella con passaggio al 4-3-3. L’inserimento del mediano, reduce da un infortunio, cambia volto alla partita. Un errore di Erlic potrebbe costar caro allo Spezia ma al 56’ Destro, solo davanti a Provedel, calcia malissimo e si divora così la prima occasione per il pareggio. Lo Spezia non si lascia schiacciare e anzi va ancora vicino al 2-0. Al 60’, da fuori area, Bastoni chiama Sirigu a un prodigioso colpo di reni. Ancor più incredibile, al 67’, è l’errore di Verde: aggirato Vasquez, a pochi passi dal portiere rossoblù, l’attaccante bianconero spedisce il pallone alle stelle, forse anche per colpa di una zolla. Al 73’ Hefti incrocia fuori di un soffio un traversone al bacio di Fares. L’ultima carta di Shevchenko è Caicedo ma le opportunità da rete latitano, sino al 90’ quando Destro sbaglia ancora malamente da pochi passi. Al 92’ Provedel ferma un tiro potente ma centrale di Pandev. E’ l’ultima chance, poi la passeggiata verso la gradinata nord per chieder scusa ai tifosi. Spezia in festa, per la prima volta vincitore del derby ligure in serie A contro il Genoa.