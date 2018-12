SEGUI LA DIRETTA

Genoa e SPAL si affrontano nella sfida domenicale delle ore 18 a Marassi; un disastro i rossoblù in campionato da quando Juric ha rilevato Ballardini alla guida della squadra: 3 pareggi, 4 sconfitte e mai i 3 punti conquistati con la vittoria. Anche gli ospiti, un punto in meno in classifica rispetto ai padroni di casa, non vivono un momento esaltante, devono guardarsi alle spalle in graduatoria e soprattutto incassare i 3 punti dopo il pareggio interno con l'Empoli della scorsa settimana.La sconfitta col Napoli ed i pareggi con Udinese e Sampdoria nel derby: questo il magro bottino fino a questo momento del Genoa di Juric a Marassi; con Ballardini, da inizio campionato, i rossoblù avevano realizzato 3 vittorie e la sconfitta col Parma. SPAL a secco di vittorie da 5 partite, ma più in generale gli emiliani hanno vinto solo una delle ultime 10 partite di A disputate: troppo poco per ambire ad una salvezza tranquilla.