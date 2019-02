Genoa-Sassuolo, pari in tutto: Sanabria risponde a Djuricic

Ultimo aggiornamento: 17:18

Due fiammate nel giro di 13 minuti, con la risposta di Sanabria (41’) al vantaggio di Djuricic (28’), poi poco o nulla. Genoa-Sassuolo finisce in parità, è un 1-1 soddisfacente sia per Prandelli che per De Zerbi. Un passetto avanti per entrambi: il Genoa si tiene ancor più a distanza dalla zona calda, il Sassuolo si mantiene a centroclassifica.LA PARTITA - Prandelli compone una nuova mediana con Radovanovic e Lerager e mette alla prova, per la prima volta dall’inizio, la coppia offensiva Sanabria-Kouamè. De Zerbi affida la cabina di regia a Sensi e puntella il suo tridente con DjuricicCome spesso accade in trasferta, il Sassuolo cerca, da subito, di imporre i propri ritmi. Il possesso palla dei primi 10 minuti è di marca ospite e ad assumere grande interesse è il serrato confronto Berardi-Criscito sulla fascia destra. La punizione dell’esterno neroverde chiama, al 13’, Radu a un intervento non semplice. Sempre dalla stessa linea, ma sul fronte opposto, il capitano rossoblù taglia al centro per Kouamè, anticipato al momento giusto da Rogerio. Il Sassuolo preme in velocità e i pericoli per Prandelli nascono sempre dalla porzione di campo presidiata da Berardi. Al 28’ uno scambio di prima intenzione sull’asse Duncan-Locatelli porta Djuricic a bucare la porta del Genoa.I padroni di casa rialzano subito la testa. Al 34’ Sanabria schiaccia fuori di testa da pochi passi ma al 41’, al termine di una convulsa azione nell’area del Sassuolo, trasforma facilmente in rete un fortuito suggerimento di Kouamè.Bourabia prende il posto del claudicante Sensi nell’intervallo ed è il centrocampista marocchino a scaldare, da due posizioni diverse, i guantoni di Radu. Non riuscendo a scardinare l’area del Genoa, il Sassuolo insiste con le soluzioni dalla distanza ma l’attenzione di Radu, anche sul successivo tentativo di Duncan, è massima. L’intensità della manovra ospite cala con il passare dei minuti, Prandelli inizia a crederci. Al 67’ serpentina di Sanabria si esaurisce con un velenoso diagonale radente il palo alla destra di Consigli. All’84’ il portiere del Sassuolo salva l’1-1 con una deviazione volante d’istinto su girata di Kouamè. Inizia meglio il Sassuolo, chiude in maniera più convincente: l’1-1 è giusto.