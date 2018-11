Piatek è un trascinatore, Audero un salvatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAGELLE GENOAnon ha responsabilità sul gol di Quagliarella, abbina coraggio e attenzione in occasione delle usciteha il cliente peggiore, Quagliarella, ma al di là del gol tiene beneannulla Defrel e governa l’area del Genoa in maniera autorevole: sempre in anticipo sul diretto avversario, dal suo sinistro partono le azioni più importanti. Punto di riferimento costante.ingaggia un duello all’ultimo respiro con Murru e nella maggior parte dei casi ne esce vincitore. Che rammarico per la grande occasione sprecata al 40’!lottatore, bravo in fase di contenimento della ripartenze ma dovrebbe osare di più in certi frangentipericoloso su punizione in due occasioni, si dimostra all’altezza della situazione.tanta qualità per il centrocampo, ma sa farsi trovare anche puntualmente nel cuore dell’area della Samp in occasione di tante azioni pericolose. (38’ st Sandro)un treno sulla fascia sinistra, un incubo per Bereszynski che non riesce mai a contrastarlo con efficacia. (25’sttanta corsa, una spina costante nel fianco di Tonelli. Ha grande capacità di inserirsi negli spazi lasciati scoperti, gli manca un po’ di cattiveria quando è davanti alla porta.ridicolizza Andersen, si procura e trasforma il rigore dell’1-1, mette in costante apprensione Audero. Trascinatore: torna al gol (decima marcatura stagionale) dopo 50 giorni.la sua squadra ha la forza di non abbattersi dopo lo svantaggio e di crescere gradualmente sino a sfiorare in almeno 3 occasioni il vantaggio. Meriterebbe di portare a casa il suo primo derby dopo due sconfitte ma Audero glielo impedisce.PAGELLE SAMPDORIAnon può fare altro che stendere Piatek al 16’ dopo la colossale disattenzione di Andersen. Compie, nel finale di primo tempo, due straordinari interventi su Romulo e sul polacco. Si ripete nella ripresa su Kouamè. E’ solo merito suo se la Samp non perde questo derbyserata di grandissima sofferenza, Lazovic lo asfalta ripetutamente. Dalla sua fascia nascono i pericoli più grandi per Audero.ci mette più di una pezza per arginare i pericoli causati dai cross di Lazovic e dalle incursioni di Kouamèimperdonabile la leggerezza al 16’ con cui consente a Piatek di conquistarsi il rigore del pareggio. Troppe defaillance, un pochino meglio nella ripresa.ha il merito di non perdere mai la bussola nella diretta sfida con Romulo. Si vede poco in fase offensiva.non trova mai la profondità, né riesce a inserirsi nei meccanismi offensivi. Meglio quando ripiega verso la difesa.la pressione di Veloso non gli consente di offrire un rendimento di qualità ma l’esperienza gli consente di gestire al meglio situazioni intricate.: non si prende mai responsabilità, il pallone tra i suoi piedi deve scottare davvero tanto se continuamente se ne libera senza mai trovar la migliore delle soluzioniripaga la fiducia di Giampaolo con l’assist per il vantaggio di Quagliarella. (28’ st Saponara 6)stretto nella morsa tra Romero e Criscito, non riesce mai a rendersi pericoloso. Impalpabile, il derby è la prosecuzione del suo lungo momento negativo (dal 7’ st Caprari 5,5: si muove molto ma spesso a vuoto)gol da attaccante di razza, con un felice inserimento sul cross di Ramirez. Prova a tenere alta la squadra, non sempre ci riescedi positivo, in questa difficilissima serata, c’è solo il punto ottenuto che interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive. La sua Samp è lontana parente della frizzante squadra di inizio campionato. Urge, al più presto, capirne il perché.