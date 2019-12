Genoa-Samp, ecco il derby della paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un salvagente per due. Ilnumero 119 (oggi 20,45) è all’insegna della paura. Né, népossono permettersi una sconfitta, soprattutto per il timore di pesanti contraccolpi: viceversa, un successo può rappresentare la svolta. Ilal terz’ultimo posto, laun punto sopra. Entrambe con dirigenze contestate dalle rispettive tifoserie, entrambe con nuove guide tecniche chiamate ad aggiustare in corsa gli sbagli dei propri predecessori, entrambe con rose qualitativamente indebolite rispetto alla stagione precedente. Stasera rossoblù spuntati davanti: senzae senza gli squalificati, le chiavi dell’attacco sono nelle mani di, ancora alla ricerca della consacrazione. A destra,è preferito a. «Giocheremo senza paura, non vincere il derby da 3 anni e mezzo è uno stimolo in più per tutti noi» afferma Thiago. Ranieri torna al 4-3-1-2:cerniera tra centrocampo e attacco dovebrama la voglia di vendicare il rigore sbagliato in casa nella sconfitta patita contro il Parma. «Dobbiamo impostare una partita gagliarda, dobbiamo giocarla con il cuore» è l’invito del tecnico romano.(3-4-3): 97 Radu, 14 Biraschi, 17 Romero, 4 Criscito, 18 Ghiglione, 27 Sturaro, 20 Schone, 29 Cassata, 32 Ankersen, 99 Pinamonti, 30 Favilli. All. Thiago Motta. In panchina: 93 Jandrei, 22 Marchetti, 5 Goldanica, 21 Radovanovic, 33 Pajac, 15 Jagiello, 56 Cleonise, 9 Sanabria, 13 El Yamiq.(4-3-1-2): 1 Audero, 12 Depaoli, 25 Ferrari, 5 Colley, 29 Murru, 6 Ekdal, 4 Vieira, 7 Linetty, 11 Ramirez, 23 Gabbiadini, 27 Quagliarella. All.: Ranieri. In panchina: 22 Seculin, 30 Falcone, 3 Augello, 18 Thorsby, 21 Murillo, 26 Leris, 5 Chabot, 19 Regini, 20 Maroni, 10 Rigoni, 17 Caprari.: Doveri di Roma: 20,45 Dazn