Genoa e Sampdoria: il derby della paura

Va in scena domani sera, alle 20:45, il derby del salvagente. Peggio di così solo nel novembre 2012: allora la Samp di Ferrara, penultima, interruppe una striscia di sette sconfitte consecutive contro il fanalino di coda Genoa di Delneri, costretto alla sesta battuta d’arresto di fila. Erano la Samp dell’emergente diciannovenne Mauro Icardi e il Genoa del ventiduenne Ciro Immobile. Due squadre allo sbando, salvate dalle provvidenziali cure di Delio Rossi e Davide Ballardini.Sotto la Lanterna, sette anni dopo, ancora due malati gravi per un nuovo derby della paura. Genoa e Sampdoria affrontano deficitarie situazioni di classifica, la proverbiale scossa sta tardando ad arrivare nonostante i lievi miglioramenti registrati con i cambi di conduzione tecnica. Thiago Motta, subentrato ad Andreazzoli, ha dalla sua la piazza grazie ai suoi felici trascorsi da mediano. La sua filosofia battagliera lo spinge a non accontentarsi mai e a non piegarsi, in alcune circostanze, alla logica della prudenza. Condotte pagate a caro prezzo, ad esempio, in casa contro Udinese e Torino e, in parte, a Lecce.Ranieri, dal 20 ottobre al posto di Di Francesco, può far valere la forza dell’esperienza ma fatica a trovare la quadra con giocatori da rilanciare dal punto di vista delle motivazioni o da inquadrare sotto il profilo dell’adattamento al modulo. Dialogo e psicologia per un ambiente in difficoltà, anche dal punto di vista delle note vicissitudini societarie degli ultimi mesi. E’ di oggi la notizia della squalifica di 4 mesi comminata dalla FIGC al presidente Ferrero per irregolarità sui pagamenti dei lavori del centro sportivo Mugnaini di Bogliasco.Verso il derby, Thiago Motta deve completamente reinventarsi il reparto offensivo. Tutta colpa del carissimo prezzo pagato per un quarto d’ora di follia a Lecce: da 0-2 a 2-2, con le espulsioni di Agudelo e Pandev. Il miglior finalizzatore stagionale, Kouamè, non giocherà più fino al termine della stagione a causa della rottura del crociato patita in Coppa d’Africa. Si va verso il contemporaneo impiego di Pinamonti e Favilli perché, garantisce Thiago, “possono giocare sempre insieme”. Lerager non recupera, Pajac si. “La squadra è motivata a livello mentale e fisico, non vincere da tanto tempo (maggio 2016 n.d.r.) può rappresentare uno stimolo in più” conclude l’allenatore del Genoa.Ranieri, dopo le brucianti sconfitte con Cagliari e Parma, predica serenità. “Mi aspetto il cuore e una prestazione gagliarda, una vittoria può darci lo slancio che stiamo cercando”. De Paoli è pronto per riprendersi il posto in difesa a destra, anche se dovrà fare i conti con Thorsby. Ramirez sta meglio e dovrebbe agire a supporto di Quagliarella e Gabbiadini.