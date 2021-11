Genoa-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming: Mourinho col dubbio dei positivi

Mourinho ritrova Shevchenko, allenato ai tempi del Chelsea. Stavolta l'ucraino però è in panchina, al suo esordio da allenatore in Italia. Domenica sera alle 20.45 Genoa-Roma è il posticipo della 13esima giornata di Serie A. Nei giallorossi il grande dubbio riguarda i due calciatori risultati positivi all'ultimo giro di tamponi: oggi ci saranno ulteriori test per verificare che non siano falsi positivi. Mourinho alla vigilia ha però recuperato Pellegrini e Kumbulla, che si candidano a una maglia da titolare. Shevchenko invece ha in mente una mezza rivoluzione. Ecco le probabili formazioni.

APPROFONDIMENTI SERIE A Roma, rischio due positivi al Covid

Segui Genoa-Roma in diretta

Genoa-Roma, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Sirigu; Masiello, Vasquez, Vanheusden; Biraschi, Badelj, Sturaro, Rovella, Cambiaso; Galdames, Pandev. All.: Shevchenko.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Pellegrini; Shomurodov, Abraham. All.: Mourinho.

Dove vedere Genoa-Roma in tv e streaming

Genoa-Roma sarà visibile in esclusiva su Dazn, sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) oppure collegandosi al sito di Dazn. La partit sarà visibile anche su smartphone e tablet tramite l’applicazione per iOS e Android e su pc e notebook collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. La telecronaca è affidata a Riccardo Mancini, affiancato dal commento tecnico di Simone Tiribocchi.