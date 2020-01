Le pagelle dei giallorossi: Dzeko capitano operaio, in mezzo regna Diawara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviatoGENOVA Pellegrini si limita, Dzeko il gol giusto. Spinazzola, ritorno in grande stile.PAU LOPEZ 6,5Mostra svariate incertezze su qualche uscita alta in area, su alcuni disimpegni con i piedi ma è strepitoso nel togliere dall’incrocio la palla sul colpo di testa di Goldaniga e nel finale si distende su tiro ravvicinato ddi Pandev. Balbettante ma decisivo.SANTON 6Un primo tempo quasi perfetto, viene macchiato da una indecisione su Pandev, il cui gol riapre una partita virtualmente chiusa. Nella ripresa qualche difficoltà di troppo contro Barreca, che prende coraggio e guadagna spesso il fiondo.MANCINI 6Complice con Santon sul gol di Pandev. Sul resto va in scioltezza, con qualsiasi avversario.SMALLING 6,5Vince quasi tutti i duelli con Sanabria. Poderoso anche quando si porta al di là della barricata.SPINAZZOLA 7Dalla settimana di Spinazzola alla partita di Spinazzola. Ha un macigno addosso ma appare motivato, propositivo, pericoloso (per gli altri), mette dentro due o tre palloni velenosi passando sopra Ghiglione. Si concede anche un mezzo gol, che poi è autorete di Biraschi. Presente a se stesso. Ricominciamo.DIAWARA 7Recupera molti palloni e li gestisce sempre con intelligenza, senza frenesia, come un veterano. Tosto.VERETOUT 6Riaccende il trattore, che per qualche settimana era fermo per il tagliando. Sbaglia qualche pallone in più del suo compagno di reparto. Si ammorbidisce improvvisamente nella ripresa. Vive di strappi.UNDER 6,5Un cross ben tagliato diventa un gol, è la ciliegina su un primo tempo giocato a mille all’ora. Tant’è che nella ripresa, esausto, tende a sparire, lasciando spesso Santon in difficoltà. Il Genoa gli porta bene, il suo ultimo timbro sempre ai rossoblù, all’andata. Un’era geologica fa.PELLEGRINI 6,5Si muove bene, con qualità, ma senza metterci troppo agonismo, pesa su di lui la diffida e con il derby alle porte non era proprio il caso. Del resto, la vita è fatta di scelte. Pronto nel raccogliere un errore di Perin e servire l’assist per Dzeko.KLUIVERT 6Leggerino su qualche contrasto, ma con la palla al piede sa spesso cosa fare. Prende un sacco di botte.DZEKO 6,5L’arte di saper agire da rifinitore, l’abnegazione nel rincorrere l’avversario, sono qualità straordinarie. A volte manca di quelle ordinarie: si mangia un paio di gol, che per uno come lui, dovrebbero essere pane quotidiano. Azzecca quello giusto, l’1-3, che riaccende la Roma e chiude il match.CRISTANTE 6Porta un po’ di sostanza in un momento complicato.CETIN NGPERES NGFONSECA 6,5Raccoglie tre errori del Genoa e porta a casa tre punti preziosi. Contro la Lazio, però, servirà un’altra Roma.MARESCA 6Sbaglia pochissimo.