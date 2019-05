Genoa-Roma, le pagelle: Nzonzi si addormenta, Pellegrini si butta via. El Shaarawy di livello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRANTE 6Solo qualche patema d’animo, ma grosse parate non si registrano nel primo tempo. Il secondo è ben più contraddittorio. 1) indeciso nell’uscita sul gol di Romero. 2) Goffo nell’intervento su Sanabria nell’azione del rigore. 3) Para dagli undici metri ed evita quantomeno la sconfitta. Ha vissuto serate migliori.FLORENZI 6,5A volte è bravo Kouame a prendergli tempo e aria, spesso è lui a sbagliare intervento. Pomeriggio critico da quella parte, specie in avvio. Molto, ma molto più pulito nelle verticalizzazioni e nei cross. Dignitoso.MANOLAS 5Concede una palla velenosa a Lapadula, che gli salta dietro le spalle e rischia di impalare Mirante. Un pomeriggio in cui non trasmette sicurezza, regalando pericoli agli avversari.FAZIO 6Con un bel colpo di testa impone a Radu di trasformarsi in un supereroe. Il migliore del reparto.KOLAROV 5,5Spinta ridotta al minimo. Il piede si accende da calcio d’angolo, una volta, ma è quasi quella giusta, con un cross per la testa di Dzeko. Soffre le ripartenze di Bessa.CRISTANTE 5,5Corre tanto, spesso con molta confusione.NZONZI 4,5Sbaglia pur rischiando sempre poco. Tutto pulito, lento e - specie nei recuperi - essenziale. Mai una gioia, quella vera. Si pianta sulla rete di Romero. Anche lui.ZANIOLO 5,5Ne azzecca poche, una sola forse (il bel tiro al 12’ st, parato da Radu). Dici, il ruolo di esterno è sbagliato per lui. Vero. Poi dici anche, ha dato tanto e ora paga dazio. Vero anche questo. Poi, che altro diciamo? Niente. Periodo no. Ci sta. Va aspettato ora e non andava mitizzato prima. Semplice.PELLEGRINI 5Si propone un paio di volte dentro l’area avversaria, sbagliando le conclusioni. La ripresa è quasi nell’anonimato.EL SHAARAWY 7Un paio di belle imbucate per Dzeko. E poco altro, fino al gol (bello, undicesimo) dell’illusione.DZEKO 6Ormai fa il centravanti boa e si dedica agli assist: spizza la palla sui piedi di El Shaarawy per l’uno a zero. Poche cose ma di qualità e qualche errore.SCHICK 4,5Non incide nell’area avversaria e si perde - Romero - insieme agli altri giganti della Roma nell’azione del pari del Genoa.KLUIVERT 6,5Una palla decisiva (per El Shaarawy), che stavolta non gli vale come settimo assist perché la spizza Dzeko, poi salva in area sua su Pandev. Partecipa attivamente.KARSDORP NGFa numero nel finale.RANIERI 5Pur non giocando bene, stava per portare a casa una vittoria pesante. Arriva, invece, un pari che fa molto male, che interrompe la corsa verso il futuro, suo e della Roma.MAZZOLENI 6Con l’aiuto degli assistenti, porta a casa una direzione di gara senza grossi errori.