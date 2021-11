Genoa-Roma in diretta LIVE alle ore 20:45, probabili formazioni e dove vederla

Il Genoa è terzultimo in classifica a nove punti, ma ha appena cambiato allenatore: la nuova proprietà ha salutato Davide Ballardini e ha annunciato, sì, in pompa magna, Andrij Shevchenko, Pallone d'oro, vincitore di scudetti e Champions League. Dall'altra c'è la Roma, sorpassata prima dalla Lazio, ora (anche) da Juventus e Fiorentina, tutte e tre con una partita in più. La classifica, però, c'entra il giusto per gli uomini di José Mourinho, rimaneggiati sì, ma anche molto demoralizzati dalle ultime uscite. Per ritrovarsi, stasera a Marassi, servirà una vittoria, ma non una qualsiasi: deve essere convincente, larga, meritata, come quelle di inizio campionato.

Segui Genoa-Roma in diretta

Genoa-Roma, le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Sirigu; Masiello, Vasquez, Vanheusden; Biraschi, Badelj, Sturaro, Rovella, Cambiaso; Galdames, Pandev. All. Shevchenko.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Veretout, El Shaarawy; Pellegrini; Shomurodov, Abraham. All. Mourinho.

Dove vedere Genoa-Roma in tv e streaming

Genoa-Roma sarà visibile in esclusiva su Dazn, sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) oppure collegandosi al sito di Dazn. La partit sarà visibile anche su smartphone e tablet tramite l’applicazione per iOS e Android e su pc e notebook collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. La telecronaca è affidata a Riccardo Mancini, affiancato dal commento tecnico di Simone Tiribocchi.