Genoa, Prandelli senza paura: «Sono carico e pronto»

In ritiro con un giorno d'anticipo ildiè atteso domenica a Ferrara dalla delicata sfida con laIn palio punti fondamentali per la salvezza: «C'è il desiderio di fare punti, ma soprattutto la possibilità di farne. Dobbiamo partire con la determinazione giusta e la consapevolezza che questa è una squadra che ha dei valori da tirare fuori», ha dichiarato Prandelli. Una settimana non semplice quella vissuta dai rossoblù con le voci di un possibile esonero che si sono rincorse proprio a Pasqua. «Non ho mai avuto paura degli esoneri fa parte del nostro lavoro - ha aggiunto l'ex ct azzurro -. La cosa strana, ma ne parlerò a fine campionato, è che certe volte le cose si vengono a sapere dopo, voi sapete tutto prima di noi. Questo è strano». È un Prandelli che attende questa sfida senza timori: «Io mi sento molto carico e molto pronto,l'importante è che siamo pronti tutti. Ma proprio tutti, tutto l'ambiente deve essere pronto». A Ferrara come già col Torino non ci saranno i tifosi ancora in aperta contestazione. «Certi argomenti li voglio affrontare a fine stagione. In questo momento non dobbiamo perdere energie - ha detto il tecnico -. Siamo noi e in campo andiamo noi per superare tutte le difficoltà. Questa può essere una difficoltà ma potrebbe anche responsabilizzare tutta la squadra».