Genoa, 14 tesserati positivi al coronavirus: dieci sono calciatori

Il Genoa Cfc comunica che dopo «gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff». Dieci sono calciatori (otto "nuovi" più Perin e Schone, già risultati positivi prima della partita con il Napoli). La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate. Il club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione.

Sabato erano risultati tutti negativi i tamponi a cui erano stati sottoposti giocatori e staff tecnico del Genoa in seguito alla positività riscontrata in Mattia Perin. E la partita di domenica tra Napoli e Genoa (6-0) si è giocata alle 18 anziché alle 15, dopo che la positività di Perin e la nuova serie di tamponi a tutta la squadra ligure avevano costretto il Genoa a posticipare la partenza per la Campania.



Ultimo aggiornamento: 21:26

