Il Genoa barcolla ma non molla: doppia rimonta sul Verona, finisce 2-2 a Marassi

Il Genoa in dieci uomini rimonta al 94' il Verona a Marassi grazie a un gol di Badelj per il definitivo 2-2 nella sfida valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A. Scaligeri in vantaggio al 18' con Ilic, al 48' il pari di Shomurodov. Al 60' Verona nuovamente avanti con Faraoni ma nel recupero Badelj trova il pari. In classifica il Verona sale a 34 punti, a 26 il Genoa.

LA CRONACA

Verona aggressivo con il Genoa in difficoltà per il pressing degli ospiti sin dal fischio d'inizio. E vantaggio meritato al 17'. Barak sfrutta prima un errore di Czyborra poi supera Criscito per servire in mezzo, Ilic coglie al volo l'assist e batte Perin. Passano due minuti e Lasagna avrebbe il pallone del raddoppio ma dopo aver bruciato sullo scatto Radovanovic a tu per tu con Perin mette clamorosamente a lato. Il Genoa è in difficoltà e riesce a rispondere solo con un tiro a lato di Czyborra mentre gli ospiti controllano senza però riuscire più ad affondare. Nel finale doppio sussulto del genoa grazie a Zajc ,che prima su punizione e poi dal limite, impensierisce Silvestri ma in entrambe le occasioni il pallone termina fuori seppur di poco. Al rientro dagli spogliato Ballardini ridisegna il suo Genoa inserendo Shomurodov e Pellegrini e arretrando Pjaca nel ruolo di trequartista. La mossa si rivela vincente grazie anche ad un errore di Cetin, anch'egli da poco entrato, che si fa rubare il pallone da Shomurodov, l'uzbeko arriva al limite e con un bel diagonale pareggia. Il pareggio però non cambia l'inerzia della gara con il Verona che si riporta subito in avanti alla ricerca del vantaggio perduto ed è pericoloso con Lasagna la cui conclusione colpisce in pieno il palo. Ci prova poi Barak, a lato dal limite e così Ballardini riporta i suoi al 3-5-2 inserendo Rovella per Pjaca. Non basta perché al 16' su cross di Cetin da sinistra Perin smanaccia in area con la sfera che arriva a Faraoni che non sbaglia riportando avanti i suoi. Ballardini si gioca le ultime carte con Scamacca e Pandev ma alla mezz'ora perde Pellegrini, entrato nell'intervallo per problemi muscolari ritrovandosi così a cercare la rimonta in inferiorità numerica avendo esaurito nel frattempo i cambi. I rossoblù provano l'assalto finale mentre Juric inserisce Veloso, Bessa e Sturaro, peraltro tre ex, e all'ultimo minuto deve capitolare. Corner di Rovella, Vieira anticipa di testa Pandev mettendo fuori area dove Badelj è libero di coordinarsi e battere a rete. Silvestri coperto riesce solo a toccare il pallone ma non a deviare la sfera che regala così il pareggio al Genoa. Per i padroni di casa un punto quasi insperato mentre per il Verona può solo rammaricarsi per essersi lasciato sfuggire un successo che sembrava ormai in cassaforte.

