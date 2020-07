Ultimo aggiornamento: 22:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERIN 6,5– nel primo tempo è lui a negare al Napoli il vantaggio in almeno tre circostanze. Poi si piega a Mertens. Dice no anche a Mario Rui nella ripresa.GOLDANIGA 6,5 – scambia la posizione con Zapata. Insigne è un brutto cliente e lo limita con difficoltà. Trova il gol con un preciso colpo di testa.ZAPATA 5,5 – se la cava col mestiere. Spazza appena può, ma Mertens lo porta fuori posizioneMASIELLO 5,5 – Politano lo impegna, lui risponde con l’esperienza. Prova a proporsi davanti nel finale.BIRASCHI 5 – una buona diagonale difensiva su Politano. Non riesce a contrastare Lozano in occasione del 2-1 del Napoli.BEHRAMI 5 – incrocia Elmas che nel primo tempo è imprendibile. Lotta tanto, non è al meglio.SCHONE 6 – prova mettere ordine alla manovra. Pennella il corner per il momentaneo pareggio di Goldaniga.CASSATA 5,5 – è il più pericoloso del Genoa nel primo tempo. Impegna Meret con una conclusione precisa, poi cala nella ripresa.BARRECA 6 – lotta contro Hysaj. Da una sua iniziativa nasce l’azione migliore del Genoa.PINAMONTI 5 – un lampo in avvio, poi una conclusione alta.SANABRIA 5,5 – è molto mobile, ma ha poche occasioni per mettersi in mostra.LERAGER 5,5 – prova a dare sostanza alla mediana.PANDEV 6 – è l’attaccante più pericoloso del Genoa.NICOLA 5 – il Genoa fa troppo poco per impensierire il Napoli.MERET 6,5 – molto attento in presa bassa su Cassata, quando devia sul palo.HYSAJ 6 – bel duello con Barreca. E’ sempre molto attento.MANOLAS 6 – prestazione di sostanza. Non perde la testa nel finale.MAKSIMOVIC 5,5 – un passo indietro nelle precedenti prove. Commette qualche errore di troppo e si perde Goldaniga in occasione del pari del Genoa.RUI 6,5 – continua il suo ottimo momento di forma. Sfiora anche il gol. Spinge tanto a sinistra.FABIAN 6,5 – cresce nella ripresa. Assist perfetto per il 2-1 di Lozano. La sua qualità fa la differenza.LOBOTKA 6 – comincia bene. E’ un punto di riferimento per la manovra azzurra, poi cala un po’ alla distanza.ELMAS 6,5 – parte fortissimo. Segna in avvio, ma il Var gli annulla il gol. Ne sfiora un altro. Si arrende per stanchezza nel finale, ma la prova è positiva.POLITANO 5,5 – un paio di sussulti in avvio. Cerca il dribbling e prova anche la conclusione. Non riesce ancora ad incidere e viene sostituito ad inizio ripresa.MERTENS 6,5 – mezzo punto in meno per quel calcio d’angolo da cui scaturisce il pari del Genoa. E’ ispirato e dialoga bene ad Insigne.INSIGNE 6,5 – altra prestazione di alto livello. Firma l’assist per Mertens e dà una mano in fase difensiva.MILIK 5,5 – lotta con Zapata, ha una cattiva lettura nel finale e non riesce ad impegnare Perin.LOZANO 7 – entra e segna il gol della vittoria. Il messicano gioca a destra e non sbaglia. Dà anche il suo contributo quando c’è da stringere i denti.GATTUSO 6,5 – il Napoli continua a vincere e conferma la voglia di chiudere il campionato al quinto posto.